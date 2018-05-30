Из-за урагана почти 3 тысячи человек в Татарстане остались без электричества

В Республике Татарстан ураган оставил без света часть жителей в Зеленодольском, Высокогорском, Лаишевском районах республики и в Казани. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В Зеленодольском районе и частично Зеленодольске отключилась электроэнергия, количество пострадавших уточняется. На территории города повалены 10 деревьев, пострадал 1 автомобиль.



В Высокогорском районе республики под отключение попал н.п. Алатырь с населением 52 человека. Также повреждена кровля 1 частного дома в селе Высокая Гора. Погибших и пострадавших нет.

В Казани без света остались 1 500 человек, проживающих в поселках Борисоглебское и Сухая река.

В Лаишевском районе под отключение попали 339 домов с населением 1 200 человек. Информация о погибших и пострадавших не поступала.



В ликвидации последствий непогоды участвуют 108 человек и 39 единиц техники, в том числе 14 человек и 5 единиц техники от МЧС России.

Ранее сообщалось, что в Казани ураган сорвал купол с Академии тенниса имени Тарпищева.