Гидрометцентр РТ предупредил о сильном похолодании и мокром снеге

Гидрометцентр РТ предупредил о сильном похолодании на территории республики в период с 31 мая по 2 июня.

Территория республики будет находиться в тыловой части глубокого северо-восточного циклона. Температурный фон прогнозируется на 6-8 градусов ниже нормы. Понижение температуры будет сопровождаться северо-западным ветром порывами до 17 м/с.



Так, 31 мая местами в Татарстане ожидаются дожди. Температура воздуха ночью составит +4...+9⁰C, днем +9...+14⁰C, сообщают синоптики.

1 июня местами пройдет дождь, ночью в отдельных районах возможно с мокрым снегом. Ночные температуры воздуха понизятся до 0...+4⁰C, местами до -1⁰. Днем в Татарстане ожидается +7..+12⁰C.

2 июня ночью под влиянием гребня антициклона осадки маловероятны. Температура воздуха будет находится в пределах 0...+4⁰C, местами до -2⁰. Днем при прохождении атмосферного фронта северного циклона местами ожидается дождь. Воздух прогреется до +11...+16⁰С.

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем и вечером в большинстве районов республики пройдут дожди, местами грозы и шквал. Днем воздух прогреется до +24°С.