«Казань Арену» и другие стадионы ЧМ-2018 включили в игровой симулятор FIFA 18

В обновленном патче для FIFA 18 стали доступны новые стадионы: «Казань Арена», «Стадион Нижний Новгород», «Самара Арена», «Мордовия Арена» и остальные стадионы предстоящего чемпионата мира в России.

Авторы симулятора из «EA Sports» подготовили обновление специально к мундиалю. Теперь любой игроман сможет сыграть на виртуальной арене их родного города. Патч уже бесплатно доступен для всех пользователей во всех версиях.

Дизайнеры игры не стали детализировать виды арены снаружи и воссоздали картинку только внутренней чаши, какой ее видят болельщики с трибун и футболисты с поля. Но первые игроки обновленной FIFA 18 уже отметили точность деталей.