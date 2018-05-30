В Чувашии за четыре месяца число умерших превысило число родившихся на четверть

В Чувашии за январь — апрель 2018 года естественная убыль населения увеличилась. Число умерших превысило число родившихся на 26,7%.

По данным Чувашстата, число родившихся уменьшилось на 5,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом число умерших в республике, наоборот, выросло на 0,4%.

В качестве основных причин смерти населения Чувашии аналитики назвали болезни системы кровообращения (36% всех умерших), новообразования (11,5%), внешние причины смерти (10,4%), болезни органов дыхания (6%) и болезни органов пищеварения (5,6%).

Стоит отметить, что в городах ведомство зафиксировало прирост населения (77 человек). Однако естественная убыль сельского населения составила 1194 человека. Таким образом, в республике естественная убыль населения достигла 1117 человек против 852 человек годом ранее.