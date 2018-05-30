«Татнефть» в 2019 году планирует запустить новый приемо-сдаточный пункт на 2 млн тонн нефти

ПАО «Татнефть» начало строительство нового приемо-сдаточного пункта (ПСП) «Акташ» мощностью 2 млн тонн в год.

«Реализация проекта позволит сдавать в систему «Транснефти» дополнительно 2 млн тонн нефти в год, минуя ПСП «Альметьевск», который сегодня работает на максимуме проектной мощности, принимая продукцию с месторождений семи НГДУ «Татнефти» и свыше двух десятков малых нефтекомпаний», — пишет газета «Нефтяные вести».

Объект строится в районе нефтеперекачивающей станции «Калейкино» АО «Транснефть-Прикамье». Проектом предусмотрено строительство четырех резервуаров РВС-5000 и операторной с химико-аналитической лабораторией. Ввод в эксплуатацию планируется в следующем году.

Ранее «Реальное время» писало, что «Татнефть» в январе—апреле сократила добычу нефти на 1,2%.