Вратарь Александр Беленов — лучший игрок «Уфы» в завершившемся сезоне РФПЛ

На сайте ФК «Уфа» завершилось голосование болельщиков по выбору лучшего игрока «горожан» в этом сезоне.

Победу в опросе одержал голкипер уфимской команды Александр Беленов, набравший 32,9 процента общих голосов. Вратарь сыграл во всех 30 матчах чемпионата России, 13 раз играя в них «на ноль».

Второе место в опросе осталось за защитником Дмитрием Живоглядовым, который набрал 17,8 процента голосов.

Третье место занял нигерийский форвард Сильвестр Игбун, получивший 14,2 процента голосов.

«Уфа» в завершившемся сезоне завоевала рекордное для себя шестое место, что позволило ей впервые получить право играть в Лиге Европы. К этому успеху «горожан» привел Сергей Семак, накануне покинувший «Уфу» и возглавивший питерский «Зенит».

