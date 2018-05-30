ФХР и Академия хоккея «Ак Барс» подписали Меморандум о сотрудничестве

В Казани в рамках Международной практической конференции «Национальная программа подготовки хоккеистов «Красная Машина»: философия и базовые принципы» состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве между Федерацией хоккея России и Академией хоккея «Ак Барс», сообщает пресс-служба ФХР.

В подписании приняли участие президент ФХР Владислав Третьяк, первый вице-президент ФХР, руководитель штаба сборной Роман Ротенберг, генеральный директор ПАО «Татнефть», президент ХК «Ак Барс», президент Федерации хоккея Республики Татарстан Наиль Маганов и руководитель рабочей группы по разработке стратегий развития детско-юношеского хоккея в Республике Татарстан Дамир Шавалеев.



В рамках Меморандума предполагается взаимное сотрудничество по следующим направлениям: проведение конференций, мастер-классов, семинаров для развития профессиональных навыков специалистов с использованием инструментов Национальной программы подготовки хоккеистов «Красная Машина».



Планируется также организовывать и проводить совместные мероприятия по реализации обучающих программ для тренерских кадров и спортивных судей по хоккею.



Федерация хоккея России будет оказывать помощь Академии хоккея «Ак Барс» в создании и реализации программ подготовки юных хоккеистов.