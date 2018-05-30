В Уфе не успеют отремонтировать старый мост через Белую к середине июля

Мэр Уфы Ирек Ялалов проинспектировал ход работ на Бельском мосту. Во время ремонта выяснилось, что рабочие могут не успеть к назначенному сроку.

В процессе работы выяснилось, что на восьмой, последней опоре, которую необходимо отремонтировать, обнаружились дополнительные дефекты.

«Из-за отсутствия доступа эти повреждения были обнаружены только в процессе ремонта деформационного шва», — передает пресс-служба мэрии Уфы.

Главный инженер Мостоотряда № 30 (филиала ЗАО «Уралмостострой») Александр Кучерявец объяснил, что объект будет сдан к концу июля.

Напомним, что изначально власти столицы Башкирии рассчитывали на завершение ремонта ко Дню города (12 июня). Однако позже сроки сдачи были передвинуты на месяц. Теперь сроки передвинулись еще на две недели.