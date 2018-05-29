Росавиации поручили возобновить работу оперативного штаба по «Саратовским авиалиниям»

Министерство транспорта РФ поручило Росавиации возобновить работу оперативного штаба по недопущению сбоев перевозки пассажиров, купивших билеты на рейсы АО «Саратовские авиалинии».



«Росавиация проработает с авиаперевозчиками маршрутную сеть «Саратовских авиалиний» с целью ее поддержания и определения ответственных за перевозку пассажиров на конкретных маршрутах», — говорится в сообщении Минтранса.

Отмечается, что будет проведена оценка финансовых возможностей компании по возврату денежных средств пассажирам, добровольно отказавшимся от перевозки по ранее купленным билетам. Кроме того, проверка коснется выплат заработной платы персоналу «Саратовских авиалиний».

Минтранс также поручил агентству оценить возможности использования существующей меры господдержки и представить предложения по использованию зарезервированных средств внебюджетных источников.

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Ранее стало известно, что АО «Саратовские авиалинии» объявило об отмене всех рейсов с 30 мая. Это связано с тем, что компания не получила от Росавиации официальных сообщений о ее дальнейшей работе.