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Росавиации поручили возобновить работу оперативного штаба по «Саратовским авиалиниям»

21:09, 29.05.2018 1
Росавиации поручили возобновить работу оперативного штаба по «Саратовским авиалиниям»
Фото: commons.wikimedia.org / Papas Dos

Министерство транспорта РФ поручило Росавиации возобновить работу оперативного штаба по недопущению сбоев перевозки пассажиров, купивших билеты на рейсы АО «Саратовские авиалинии».

«Росавиация проработает с авиаперевозчиками маршрутную сеть «Саратовских авиалиний» с целью ее поддержания и определения ответственных за перевозку пассажиров на конкретных маршрутах», — говорится в сообщении Минтранса.

Отмечается, что будет проведена оценка финансовых возможностей компании по возврату денежных средств пассажирам, добровольно отказавшимся от перевозки по ранее купленным билетам. Кроме того, проверка коснется выплат заработной платы персоналу «Саратовских авиалиний».

Минтранс также поручил агентству оценить возможности использования существующей меры господдержки и представить предложения по использованию зарезервированных средств внебюджетных источников.

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Ранее стало известно, что АО «Саратовские авиалинии» объявило об отмене всех рейсов с 30 мая. Это связано с тем, что компания не получила от Росавиации официальных сообщений о ее дальнейшей работе.

БизнесТранспорт
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 21:18
    Собственник закроет аэропорт или тупо посносит все здания и сооружения, и, как говорится, аисты в помощь...О чем думает правительство?? 1200 человек останутся без работы, город лишится аэропорта..браво губернатору и Минтрансу...Ай да молодцы...ещё одно крупное предприятие угробили
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