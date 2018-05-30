Роман Нойштедтер: «В 2016 году были звонки от «Рубина», но я выбрал Турцию»

Защитник турецкого «Фенербахче» и сборной России по футболу Роман Нойштедтер рассказал о варианте перехода в казанский «Рубин», которые были у него в прошлом.

«Там кто-то сделал вброс, что я не поехал в Россию, потому что не нравится Казань. Это вранье. Я сделал пост в «Фейсбуке», что ничего не имею против города. Просто в той ситуации действительно было предложение от «Рубина» — они выходили на моего агента. Но существовало и много других вариантов, например, из Германии, где я и так играл 9 лет.

Но мне важно было что-то поменять, увидеть новую и необычную страну, стать частью большого клуба, который всегда борется за чемпионство, где на матчи всегда ходит много фанатов. В этом плане «Фенербахче» подходил идеально, и поэтому я выбрал Турцию, а не «Рубин» и Россию», — передает слова Нойштедтера корреспондент «Чемпионата».

Напомним, что в сезоне 2016/17 годов казанскую команду возглавлял испанский специалист Хавьер Грасия.