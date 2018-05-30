«Ростех» получит исключительные права на использование результатов интеллектуальной деятельности

Принадлежащие сейчас Минобороны РФ права на результаты интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и двойного назначения могут передать «Ростеху» к сентябрю 2018 года.

В пояснительной записке указывается, что это необходимо для использования «результатов организациями госкорпорации в целях осуществления военно-технического сотрудничества, внешнеэкономической деятельности в отношении контролируемых видов продукции, производства и реализации гражданской продукции», передает «Коммерсантъ».



Ранее в России предложили ввести должность уполномоченного при президенте РФ по защите прав изобретателей.