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«Ростех» получит исключительные права на использование результатов интеллектуальной деятельности

07:49, 30.05.2018
«Ростех» получит исключительные права на использование результатов интеллектуальной деятельности
Фото: ru.wikipedia.org / Ivtorov

Принадлежащие сейчас Минобороны РФ права на результаты интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и двойного назначения могут передать «Ростеху» к сентябрю 2018 года.

В пояснительной записке указывается, что это необходимо для использования «результатов организациями госкорпорации в целях осуществления военно-технического сотрудничества, внешнеэкономической деятельности в отношении контролируемых видов продукции, производства и реализации гражданской продукции», передает «Коммерсантъ».

Ранее в России предложили ввести должность уполномоченного при президенте РФ по защите прав изобретателей.

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