В России могут ввести должность омбудсмена по защите прав изобретателей

Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов (ВОИР) предлагает ввести должность уполномоченного при президенте России по защите прав изобретателей.



Соответствующая инициатива вошла в пакет предложений по реализации приоритетного проекта «Формирование современного рынка интеллектуальной собственности в Российской Федерации», который в начале апреля направили на рассмотрение первому вице-премьеру Игорю Шувалову.

«Технологический прорыв, который сейчас необходим стране, могут обеспечить именно отечественные изобретатели, поэтому необходимо создать специальный институт, способный отстаивать их права», — цитирует RT председателя Центрального совета ВОИР Антона Ищенко.

Планируется, что в обязанности омбудсмена войдет юридическая защита прав изобретателей, обжалование вступивших в силу судебных актов арбитражных судов и суда по интеллектуальным правам, формулирование и продвижение предложений по совершенствованию законодательства в защиту прав правообладателей.



«Особенно это актуально, когда возникают спорные моменты с корпорациями — международными лидерами, выпускающими высокотехнологичные товары. У них юридически ресурсы намного мощнее, и они часто просто забирают разработки наших изобретателей», — добавил он.

