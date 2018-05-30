Иск о банкротстве к депутату Казгордумы рассмотрят 7 июня

Юридическая компания подала иск о личном банкротстве депутата Казгордумы, председателя Татарстанского регионального отделения «Справедливой России» Рушании Бильгильдеевой. Женщина заявила, что оплатит долг. Рассмотрение назначили на 7 июня 2018 года, сообщает Regnum.

Сумма оказалась существенной — более 3,188 млн рублей, при задекларированном доходе в 444,029 тыс. рублей. Также на ней зарегистрированы: квартира общей площадью 94,5 кв. м, автомобиль Lexus RX 450H, а также в пользовании у нее есть дом — 200,4 кв. м.

Напомним, еще в апреле в Арбитражный суд РТ поступил иск о банкротстве Рушании Бильгильдеевой.