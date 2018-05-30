В отношении компании Бориса Минца проведут доследственную проверку — СМИ

Следственный комитет РФ проводит доследственную проверку в отношении Бориса Минца. Заявление о проверке подал предправления банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов.

Предполагается, что это может быть связано с появлением на балансе банка, проходящего процедуру санации, облигаций компании, сообщают «Ведомости».

Ранее стало известно, что Минц вместе с семьей переехал в Лондон. Тогда говорилось, что причиной переезда стали сложности в переговорах с банками о реструктуризации кредитов.

Также сообщалось, что владелец 01 Group может лишиться своих НПФ. Один из крупнейших пенсионных фондов потерял 2,7 млрд рублей из-за «Открытия» и «Росгосстраха».