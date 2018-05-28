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Минц вместе с семьей переехал в Лондон

07:36, 28.05.2018 1
Минц вместе с семьей переехал в Лондон
Фото: commons.wikimedia.org / Sobiratelzvezd

Владелец O1 Group Борис Минц вместе с семьей переехал в Лондон. Предполагается, что причиной переезда стали сложности в переговорах с банками о реструктуризации кредитов.

Основной актив Минца — O1 Properties может достаться кипрской Riverstretch Trading & Investments (RT&I). Сделка может быть закрыта в период от двух недель до нескольких месяцев, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к ЦБ, федерального чиновника и собеседника, знакомого с ситуацией.)

Ранее сообщалось, что Борис Минц может лишиться своих НПФ. Один из крупнейших пенсионных фондов потерял 2,7 млрд рублей из-за «Открытия» и «Росгосстраха».

ОбществоБизнес
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 07:52
    Кто-то сомневался что "семья" рано или поздно окажется в Лондоне?

    Российских пенсионеров только жалко.
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