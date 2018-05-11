СМИ: Борис Минц может лишиться своих НПФ

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) владельца O1 Group Бориса Минца могут перейти под контроль кипрской Riverstretch Trading & Investments (RT&I).

Отмечается, что концерн «Россиум» продал кипрской компании кредит, залогом которого является 75% плюс 1 акция финансовой группы «Будущее» (объединяет НПФ «Будущее», «Образование» и «Телеком-Союз»), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Предполагается, что общая сумма кредита составила 25 млрд рублей. После чего владелец «Россиума» Роман Авдеев заявил, что концерн выкупил кредит у банка, а для дальнейшей работы с задолженностью была нанята RT&I.

Ранее один из крупнейших пенсионных фондов потерял 2,7 миллиарда рублей из-за «Открытия» и «Росгосстраха».