Космодром Байконур станет гражданским – СМИ

Космодром Байконур в Казахстане, откуда стартуют все российские пилотируемые корабли, станет гражданским объектом до конца года.



Всем военнослужащим, прикомандированным к космодрому, предложат остаться в статусе гражданских специалистов и уволиться из армии, сообщают «Известия» со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли.

Отмечается, что данная реформа позволит существенно сэкономить, поскольку военные специалисты обходятся бюджету дороже, чем гражданские.

С другой стороны, это может ухудшить качество работы космодрома, поскольку военные специалисты занимаются самой ответственной работой, в том числе и в подготовке стартов и разборе полетов.

Напомним, 19 апреля с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Протон-М» с космическим аппаратом, запускаемым в интересах Минобороны России.