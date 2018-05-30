Новости промышленности

03:44 МСК
Новости раздела
Промышленность

Космодром Байконур станет гражданским – СМИ

02:33, 30.05.2018
Космодром Байконур станет гражданским – СМИ
Фото: mil.ru

Космодром Байконур в Казахстане, откуда стартуют все российские пилотируемые корабли, станет гражданским объектом до конца года.

Всем военнослужащим, прикомандированным к космодрому, предложат остаться в статусе гражданских специалистов и уволиться из армии, сообщают «Известия» со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли.

Отмечается, что данная реформа позволит существенно сэкономить, поскольку военные специалисты обходятся бюджету дороже, чем гражданские.

С другой стороны, это может ухудшить качество работы космодрома, поскольку военные специалисты занимаются самой ответственной работой, в том числе и в подготовке стартов и разборе полетов.

Напомним, 19 апреля с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Протон-М» с космическим аппаратом, запускаемым в интересах Минобороны России.

ПромышленностьОПК
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты