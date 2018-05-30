МУП «Метроэлектротранс» собирается купить Audi Q7 за 5 миллионов рублей

Штаб Алексея Навального в Казани в своих социальных сетях опубликовал информацию, согласно которой МУП «Метроэлектротранс» закупает автомобиль Audi Q7 стоимостью почти 5 млн рублей.



«В закупке оговорено, что машину оплатят из «собственных средств МУП». Под этим следует понимать платные услуги, которые предоставляет организация: реклама, аренда оборудования или помещений. Только вот никакого места для рекламы «Метроэлектротранс» дать не смог бы, если бы на наши налоги не построили метрополитен», — говорится в сообщении.

Активисты напомнили, что предприятие возглавляет депутат Госсовета Татарстана Асфан Галявов.

«В марте 2018 года Галявов на своей прошлой Ауди — а новая, не сомневаемся, предназначается ему — попал в аварию. На встречную полосу выехала Lada и столкнулась с автомобилем депутата», — пишут активисты.

На сайте госзакупок отмечается, что мощность автомобиля должна составлять не менее 249 лошадиных сил, сиденья должны быть из кожи Valcona. Кроме того, в машине должен быть мультимедийный интерфейс.