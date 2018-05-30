Минпромторг опроверг создание госсистемы продажи подержанных машин

Министерство промышленности и торговли опровергло информацию о том, что государство намерено обязать автовладельцев продавать машины с пробегом через единую систему.



«Вопрос о создании электронных площадок участники рынка должны решать самостоятельно», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что Минпромторг не видит необходимости в нормативном правовом регулировании аукционных платформ для продажи автомобилей. При этом министерство планирует внести изменения в Налоговый кодекс.

Нововведения позволят снять административные барьеры, мешающие автомобильным дилерам легально участвовать в сделках по купле-продаже машин с пробегом, передает РБК.

«Сейчас такие сделки экономически нецелесообразны для автомобильных дилеров», — заявили в ведомстве.

При продаже автомобиля «по цепочке юридических лиц возникает двойное налогообложение НДС», что делает неконкурентоспособной цену машины для конечного потребителя.

Ранее СМИ сообщили о готовящемся проекте ведомства по созданию автоаукционной платформы по продажам подержанных автомобилей.