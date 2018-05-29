В России начнутся продажи подержанных автомобилей на аукционах

Минпромторг готовит проект о введении в России автоаукционной индустрии. С ее помощью государство рассчитывает остановить проведение «серых» сделок и получать в виде налогов порядка 20 млрд рублей ежегодно.



Оборот рынка автомобилей с пробегом сейчас оценивается в 3 трлн рублей. В Минпромторге отметили, что проект позволит вывести на рынок новые услуги.

«Вся инициатива этого проекта сводится к тому, чтобы вывести на рынок новые услуги. И автоаукционная деятельность в этом контексте получается принципиально новым продуктом, речь идет о вторичном рынке продажи автомобилей», — передают «Известия» со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что автомобилисты, желающие продать машину, должны будут использовать электронную аукционную платформу (одну или несколько).