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В России начнутся продажи подержанных автомобилей на аукционах

01:33, 29.05.2018
В России начнутся продажи подержанных автомобилей на аукционах
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Минпромторг готовит проект о введении в России автоаукционной индустрии. С ее помощью государство рассчитывает остановить проведение «серых» сделок и получать в виде налогов порядка 20 млрд рублей ежегодно.

Оборот рынка автомобилей с пробегом сейчас оценивается в 3 трлн рублей. В Минпромторге отметили, что проект позволит вывести на рынок новые услуги.

«Вся инициатива этого проекта сводится к тому, чтобы вывести на рынок новые услуги. И автоаукционная деятельность в этом контексте получается принципиально новым продуктом, речь идет о вторичном рынке продажи автомобилей», — передают «Известия» со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что автомобилисты, желающие продать машину, должны будут использовать электронную аукционную платформу (одну или несколько).

БизнесТранспорт
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