Жуков отказался участвовать в выборах главы ОКР

Действующий президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков подтвердил, что не станет участвовать в выборах главы организации.

«В сложившейся за последнее время непростой ситуации в международном спорте очень важно, чтобы руководитель, который возглавит Олимпийский комитет России, работал в ОКР на постоянной основе», — цитирует Жукова ТАСС.

Он отметил, что у него нет такой возможности в связи с большой загруженностью в Государственной думе.

«Поэтому, взвесив все за и против, я принял решение не участвовать в выборах президента ОКР», — пояснил Жуков.

Выборы президента ОКР состоятся 29 мая на Олимпийском собрании.

Ранее СМИ уже сообщали о готовящемся уходе Жукова с поста главы ОКР.