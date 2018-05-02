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Жуков отказался участвовать в выборах главы ОКР

11:59, 02.05.2018
Жуков отказался участвовать в выборах главы ОКР
Фото: kremlin.ru

Действующий президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков подтвердил, что не станет участвовать в выборах главы организации.

«В сложившейся за последнее время непростой ситуации в международном спорте очень важно, чтобы руководитель, который возглавит Олимпийский комитет России, работал в ОКР на постоянной основе», — цитирует Жукова ТАСС.

Он отметил, что у него нет такой возможности в связи с большой загруженностью в Государственной думе.

«Поэтому, взвесив все за и против, я принял решение не участвовать в выборах президента ОКР», — пояснил Жуков.

Выборы президента ОКР состоятся 29 мая на Олимпийском собрании.

Ранее СМИ уже сообщали о готовящемся уходе Жукова с поста главы ОКР.

Спорт
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