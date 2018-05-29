Уфа вошла в десятку городов с наиболее дорогой «вторичкой»

Уфа впервые вошла в десятку городов России с самым дорогим вторичным жильем. В столице Башкирии 1 кв. м стоит 65,4 тысячи рублей.

Уфа потеснила с десятого места Нижний Новгород (63,3 тысячи рублей за «квадрат»), сообщает domofond.ru.

Из регионов ПФО в топ-10 вошла также Казань, занявшая девятую строчку. В столице Татарстана «вторичка» оценивается в 70,8 тысячи рублей за 1 кв. м.

Оренбург поднялся сразу на три пункта и занял 35-е место в рейтинге. «Квадрат» «вторички» в городе оценивается в 44,8 тысячи рублей.



Напомним, что наиболее дешевое жилье на вторичном рынке Ульяновска и Кирова. Цены в этих городах 41 и 39 тысяч рублей соответственно.



