Киров и Ульяновск вошли в десятку городов с самыми низкими ценами на вторичное жилье

Два города ПФО — Киров и Ульяновк — попали в топ-10 мегаполисов с самой низкой стоимостью квадратного метра на вторичном рынке недвижимости страны.

Рейтинг подготовили эксперты портала Domofond.ru, проанализировав цены на продажу квартир в апреле 2018 года в 50 городах России. Киров занял четвертую строчку, сохранив прошлогоднее место. Стоимость квадратного метра здесь составляет 39 056 рублей. Ульяновск занимает десятую строчку с 40 965 рублями за квадратный метр вторичного жилья, сообщили авторы исследования «Реального времени».

Стоит отметить, что самые высокие цены за квадратный метр жилья остаются за Москвой — это 193 329 рублей за «квадрат». Самые доступные цены на вторичное жилье — в Черноземье, на Урале и на юге России. Дешевле всего квадратный метр обойдется в Магнитогорске — 31 041 рублей за квадратный метр.