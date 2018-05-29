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Для строительства мусоросжигательного завода в Казани рассматривали пять площадок

16:26, 29.05.2018
Для строительства мусоросжигательного завода в Казани рассматривали пять площадок
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Для строительства мусоросжигательного завода в Казани рассматривалось в общей сложности пять площадок. Об этом стало известно из материалов оценки воздействия завода на окружающую среду (ОВОС), которые размещены в общественной приемной в Осиново.

Так, среди мест возможного размещения завода рассматривались следующие участки:

  1. Оргсинтез—Новониколаевский, Казань, Московский район;
  2. Озерный—Сухая река—Логопарк «Биек Тау»;
  3. Озерный—Сухая река—Логопарк «Биек Тау», Казань, Авиастроительный район, вблизи ул. Зеленая;
  4. Зеленодольский район, Осиновское сельское поселение;
  5. Новая Тура—Раифа, Осиновское сельское поселение.

Отмечается, что в ходе проведенного анализа было принято решение о приоритетности участка в Осиново под размещение МСЗ.

Напомним, что 28 июня на пяти площадках пройдут слушания по проекту мусоросжигательного завода в Татарстане.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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