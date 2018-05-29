Для строительства мусоросжигательного завода в Казани рассматривали пять площадок

Для строительства мусоросжигательного завода в Казани рассматривалось в общей сложности пять площадок. Об этом стало известно из материалов оценки воздействия завода на окружающую среду (ОВОС), которые размещены в общественной приемной в Осиново.

Так, среди мест возможного размещения завода рассматривались следующие участки:

Оргсинтез—Новониколаевский, Казань, Московский район; Озерный—Сухая река—Логопарк «Биек Тау»; Озерный—Сухая река—Логопарк «Биек Тау», Казань, Авиастроительный район, вблизи ул. Зеленая; Зеленодольский район, Осиновское сельское поселение; Новая Тура—Раифа, Осиновское сельское поселение.

Отмечается, что в ходе проведенного анализа было принято решение о приоритетности участка в Осиново под размещение МСЗ.

Напомним, что 28 июня на пяти площадках пройдут слушания по проекту мусоросжигательного завода в Татарстане.