Для строительства мусоросжигательного завода в Казани рассматривали пять площадок
Для строительства мусоросжигательного завода в Казани рассматривалось в общей сложности пять площадок. Об этом стало известно из материалов оценки воздействия завода на окружающую среду (ОВОС), которые размещены в общественной приемной в Осиново.
Так, среди мест возможного размещения завода рассматривались следующие участки:
- Оргсинтез—Новониколаевский, Казань, Московский район;
- Озерный—Сухая река—Логопарк «Биек Тау»;
- Озерный—Сухая река—Логопарк «Биек Тау», Казань, Авиастроительный район, вблизи ул. Зеленая;
- Зеленодольский район, Осиновское сельское поселение;
- Новая Тура—Раифа, Осиновское сельское поселение.
Отмечается, что в ходе проведенного анализа было принято решение о приоритетности участка в Осиново под размещение МСЗ.
Напомним, что 28 июня на пяти площадках пройдут слушания по проекту мусоросжигательного завода в Татарстане.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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