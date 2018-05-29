Санкт-Петербург обошел Москву в рейтинге самых дорогих городов мира

Санкт-Петербург обошел Москву в рейтинге самых дорогих городов мира, заняв 51-е место из 77. Об этом говорится в исследовании банка UBS.

Столица России в рейтинге заняла 54-ю позицию.

Самым дорогим городом для жизни признан Цюрих, за ним следуют Женева, Осло, Копенгаген и Нью-Йорк, а самыми дешевыми — Каир, Лагос, Киев, Манила и Нью-Дели.



Кроме того, UBS проанализировал данные городов по уровню доходов населения. Самые высокие доходы оказались у жителей Женевы, а самые низкие — у жителей Каира. Москва и Санкт-Петербург заняли по данному показателю 63-ю и 66-ю позицию соответственно.



В рамках исследования специалисты финансовой организации анализировали цены на 128 наименований товаров и услуг, зарплаты 15 разных профессий в 77 городах мира.



Ранее сообщалось, что Москва, Краснодар, Санкт-Петербург, Сочи и Нижний Новгород вошли в топ-10 самых загруженных пробками городов в Европе.