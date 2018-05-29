Вячеслав Подберезкин подписал контракт с «Рубином»

Полузащитник Вячеслав Подберёзкин подписал с «Рубином» полноценный контракт на три года, сообщает официальный сайт клуба. Зимой 25-летний футболист перешел в «Рубин» из «Краснодара» на правах аренды.

— Я очень рад, что клубам удалось договориться, и я перехожу в «Рубин»! — приводит слова футболиста официальный сайт команды. — Спасибо Курбану Бекиевичу и руководству клуба за доверие! Я в свою очередь обещаю сделать всё возможное, чтобы приносить пользу команде и радовать болельщиков своей игрой!

Во второй части сезона 2017/2018 Подберезкин сыграл за «Рубин» семь матчей и забил один гол в игре с «Тосно» в 22 туре РФПЛ.