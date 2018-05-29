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К ЧМ-2018 в Самаре появился новый пятизвездочный отель за 5 млрд рублей

15:12, 29.05.2018
К ЧМ-2018 в Самаре появился новый пятизвездочный отель за 5 млрд рублей
Фото: Wikimedia.org / Lottehotelpr

Южнокорейская Lotte Group открыла в центре Самары пятизвездочную гостиницу, которая стала третьим отелем международной сети на территории России.

Общий объем инвестиций составил около 5 млрд рублей. Застройщиком и инвестором выступил ООО «Инвестор». Проект был реализован за 22 месяца.

Отель располагает 193 номерами, 10 конференц-залами, фитнес-центром и панорамным бассейном. Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что открытие отеля даст новый импульс для развития туристического потока в регион, пишет «Волга Ньюс».

Справка

Южнокорейский бизнесмен Син Гёкхо основал Lotte в 1948 году в Токио. С 1967 года группа начала работать в Сеуле. Lotte построила в Москве бизнес-центр «Лотте Плаза», пятизвездочный Lotte Hotel Moscow. Пятизвездочный отель в Санкт-Петербурге открылся в мае 2017 года.

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