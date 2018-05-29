К ЧМ-2018 в Самаре появился новый пятизвездочный отель за 5 млрд рублей

Южнокорейская Lotte Group открыла в центре Самары пятизвездочную гостиницу, которая стала третьим отелем международной сети на территории России.

Общий объем инвестиций составил около 5 млрд рублей. Застройщиком и инвестором выступил ООО «Инвестор». Проект был реализован за 22 месяца.

Отель располагает 193 номерами, 10 конференц-залами, фитнес-центром и панорамным бассейном. Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что открытие отеля даст новый импульс для развития туристического потока в регион, пишет «Волга Ньюс».