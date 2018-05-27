Ямало-Ненецкий автономный округ может возглавить замгубернатора Алексей Ситников, сообщают СМИ

Заместитель губернатора Алексей Ситников является основным кандидатом на должность губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на источники.

Также на вакантную должность претендует другой заместитель губернатора Дмитрий Артюхов, сообщает один из собеседников издания.

Другой источник, близкий к Кремлю, в качестве альтернативной кандидатуры Ситникову и Артюхову назвал первого заместителя министра энергетики Алексея Текслера.

Напомним, что кресло губернатора ЯНАО стало свободным после того, как Дмитрий Кобылкин вошел в состав нового правительства России. В нем он возглавил Министерство природных ресурсов и экологии.