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Ямало-Ненецкий автономный округ может возглавить замгубернатора Алексей Ситников, сообщают СМИ

21:58, 27.05.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ может возглавить замгубернатора Алексей Ситников, сообщают СМИ
Фото: скриншот видео youtube.com

Заместитель губернатора Алексей Ситников является основным кандидатом на должность губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на источники.

Также на вакантную должность претендует другой заместитель губернатора Дмитрий Артюхов, сообщает один из собеседников издания.

Другой источник, близкий к Кремлю, в качестве альтернативной кандидатуры Ситникову и Артюхову назвал первого заместителя министра энергетики Алексея Текслера.

Напомним, что кресло губернатора ЯНАО стало свободным после того, как Дмитрий Кобылкин вошел в состав нового правительства России. В нем он возглавил Министерство природных ресурсов и экологии.

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