Роструд: 39% мужчин в стране не доживают до 60 лет

В России 39% мужчин не доживают до 60-летнего возраста. Об этом свидетельствуют данные Роструда.

По словам главного внештатного специалиста Минздрава РФ по медицинской профилактике Сергея Бойцова, около 40% мужчин в возрасте от 40 до 64 лет входят в группу риска по сердечно-сосудистым заболеваниям, на это влияет гипертония, повышенный холестерин и курение. Среди женщин эта цифра составляет 7%, передают «Известия».

В Роструде также отметили, что чаще всего на рабочем месте россияне умирают от болезней сердца (75%). На втором и третьем месте — самоубийства и алкогольные отравления.

В 2017 году на рабочих местах было зафиксировано 2,6 тыс. несчастных случаев (не связанных с производством) с летальным исходом. Это на 5% больше, чем в 2016-м.



Ранее стало известно, что Минздрав РФ разрабатывает стандарты по охране здоровья офисных работников. Согласно ним, в офисах и на предприятиях появится медицинский работник.