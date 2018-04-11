Минздрав РФ разработает стандарты по охране здоровья офисных работников

В России появится национальная «Система управления охраной здоровья работников». Согласно ей, в офисах и на предприятиях появится медицинский работник. Также система предполагает наличие электронной медкарты на каждого сотрудника, а также вакцинацию персонала.

Разработкой стандартов занимается Министерство здравоохранения РФ. Их внедрение планируется проводить поэтапно и на добровольной основе.

В ведомстве пояснили, что такой «комплексный подход к охране здоровья работников» позволит «достичь значимых результатов в снижении уровней заболеваемости и смертности работающего населения», пишут «Известия».

Ранее в ОНФ сообщили, что медицинские учреждения дают ложные отчеты по количеству населения, привитого от гриппа.