В Татарстане с начала года завели 27 уголовных дел за дачу взятки инспекторам ДПС

В Татарстане с начала 2018 года за дачу взятки инспекторам ДПС в Татарстане завели 27 уголовных дел. Об этом сообщили «Реальному времени» в республиканской Госавтоинспекции.

Всего в этом году сотрудниками Госавтоинспекции были пресечены 34 попытки дачи взятки инспекторам ГИБДД. 11 человек привлечены к ответственности в виде штрафов и обязательных работ.

В Госавтоинспекции напомнили, что все патрульные машины ГИБДД оснащены видеорегистраторами, запись на которые ведется внутри и снаружи автомобиля в непрерывном режиме.

В соответствии со статьей 291 УК РФ дача взятки должностному лицу лично или

через посредника влечет наказание в виде штрафа в размере до пятисот тысяч рублей.

Отметим, что общая сумма взяток в прошлом году в Татарстане составила 32,6 млн рублей. Всего было выявлено 149 фактов взяточничества.