В 2017 году в Татарстане дали взяток на 32,6 млн рублей

Общая сумма взяток в 2017 году в Татарстане составила 32,6 млн рублей. Об этом стало известно заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции в РТ.

Всего выявлено 149 фактов взяточничества, в том числе 76 фактов получения взятки и 73 факта дачи взятки и посредничества во взяточничестве.

Ранее сообщалось, что ущерб от коррупционных преступлений в 2017 году в РТ оценивается почти в миллиард рублей.