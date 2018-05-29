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В челнинском торговом центре обвалился потолок

08:10, 29.05.2018
В челнинском торговом центре обвалился потолок
Фото: vk.com/nabchel

Вчера, 28 мая, в торговом центре «Сити Молл» в Набережных Челнах произошло обрушение потолка.




«Зона обвала закрыта и эвакуирована, будьте осторожны», — пишут челнинцы. Судя по кадрам, потолочное покрытие отлетело в зоне фуд-корта. Информации о пострадавших нет.

В этом году в торговый центр попал в число объектов, где прокуратура и пожарные выявили нарушения требований безопасности. Владельцу было внесено представление об устранении, сообщает Chelny.biz.

Ранее в этом же ТЦ проходила прокурорская проверка из-за давки во время проведения розыгрыша автомобиля. По ее результатам ведомство потребовало дисциплинарного наказания для виновных.

Происшествия Татарстан
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