В челнинском торговом центре обвалился потолок

Вчера, 28 мая, в торговом центре «Сити Молл» в Набережных Челнах произошло обрушение потолка.













«Зона обвала закрыта и эвакуирована, будьте осторожны», — пишут челнинцы. Судя по кадрам, потолочное покрытие отлетело в зоне фуд-корта. Информации о пострадавших нет.



В этом году в торговый центр попал в число объектов, где прокуратура и пожарные выявили нарушения требований безопасности. Владельцу было внесено представление об устранении, сообщает Chelny.biz.

Ранее в этом же ТЦ проходила прокурорская проверка из-за давки во время проведения розыгрыша автомобиля. По ее результатам ведомство потребовало дисциплинарного наказания для виновных.