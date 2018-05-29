На Украине предложили заключить договор с РФ из-за «Северного потока — 2»

Украина предложила заключить с Россией договор, который гарантировал бы продолжения транзита газа через территорию страны после ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2».

«Если проект «Северного потока — 2» все-таки реализуется, должны быть юридические гарантии. Не наподобие Будапештского меморандума, а конкретные межгосударственные соглашения. И не двусторонние, а трехсторонние — между Германией, Украиной и Россией — на предмет, например, того, что оговоренные конкретные объемы газа Россия при любых обстоятельствах транспортирует через украинскую систему», — сказал постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба в интервью «РБК Украина».

Ранее «Нафтогаз» призвал США ввести санкции против всех участников «Северного потока — 2».