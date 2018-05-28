В Уфе заочно арестовали бизнесмена из списка Титова

Советский районный суд Уфы постановил заочно арестовать Азамата Кильдигушева на 2 месяца. Срок ареста исчисляется с момента его экстрадиции в Россию или с момента задержания. Ранее в отношении предпринимателя была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.



В России Кильдигушева обвиняют в трех эпизодах хищений на общую сумму порядка 15 млн рублей. Ранее он обратился к бизнес-омбудсмену Борису Титову за содействием в возвращении на родину. Перечень беглых бизнесменов был передан в Кремль.

«После этого списка меня объявили в международный розыск и вынесли заочный арест. Лучше ситуация не стала, только хуже», — передает РБК со ссылкой на Кильдигушева.

Решение о международном розыске было принято 29 апреля. Адвокаты экс-предпринимателя собираются обжаловать арест.