В совете директоров «Удмуртнефти» должны смениться представители китайской Sinopec
Совет директоров ОАО «Удмуртнефть» принял решение заменить троих кандидатов в орган управления компании. Смениться должны представители китайской корпорации Sinopec.
Отказались от избрания в члены совета Ян Сяолинь, Ма Хун и Ван Цзюнь, говорится в сообщении компании, опубликованном на портале раскрытия корпоративной информации.
На годовом собрании акционеров будут предложены следующие кандидаты: Ян Хуайи, Ву Синьминь, Чжан Чэнь.
Собрание акционеров пройдет 29 июня.
Напомним, что по итогам 2017 года совокупный доход компании сократился на 1 млрд рублей. При этом вознаграждения членам совета директоров и правления компании выросли до 61,4 млн рублей.
Справка
ОАО «Удмуртнефть» является крупнейшим нефтедобывающим предприятием Удмуртии. Компания является совместным предприятием «Роснефти» и китайской нефтехимической корпорации Sinopec.
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