Новости бизнеса

17:15 МСК
Новости раздела
Бизнес

В совете директоров «Удмуртнефти» должны смениться представители китайской Sinopec

15:54, 28.05.2018
В совете директоров «Удмуртнефти» должны смениться представители китайской Sinopec
Фото: udmurtneft.ru

Совет директоров ОАО «Удмуртнефть» принял решение заменить троих кандидатов в орган управления компании. Смениться должны представители китайской корпорации Sinopec.

Отказались от избрания в члены совета Ян Сяолинь, Ма Хун и Ван Цзюнь, говорится в сообщении компании, опубликованном на портале раскрытия корпоративной информации.

На годовом собрании акционеров будут предложены следующие кандидаты: Ян Хуайи, Ву Синьминь, Чжан Чэнь.

Собрание акционеров пройдет 29 июня.

Напомним, что по итогам 2017 года совокупный доход компании сократился на 1 млрд рублей. При этом вознаграждения членам совета директоров и правления компании выросли до 61,4 млн рублей.

Справка

ОАО «Удмуртнефть» является крупнейшим нефтедобывающим предприятием Удмуртии. Компания является совместным предприятием «Роснефти» и китайской нефтехимической корпорации Sinopec.

Бизнес Удмуртия
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты
Фондовый рынок