В совете директоров «Удмуртнефти» должны смениться представители китайской Sinopec

Совет директоров ОАО «Удмуртнефть» принял решение заменить троих кандидатов в орган управления компании. Смениться должны представители китайской корпорации Sinopec.

Отказались от избрания в члены совета Ян Сяолинь, Ма Хун и Ван Цзюнь, говорится в сообщении компании, опубликованном на портале раскрытия корпоративной информации.

На годовом собрании акционеров будут предложены следующие кандидаты: Ян Хуайи, Ву Синьминь, Чжан Чэнь.

Собрание акционеров пройдет 29 июня.

Напомним, что по итогам 2017 года совокупный доход компании сократился на 1 млрд рублей. При этом вознаграждения членам совета директоров и правления компании выросли до 61,4 млн рублей.

