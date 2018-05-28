Главу МВД России ждут на открытии центра содержания мигрантов в Челнах

29 мая в Набережных Челнах намечено торжественное открытие второго в Татарстане центра временного содержания иностранных граждан. В Автограде не исключают, что почетным гостем на этом мероприятии станет министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

Напомним, о необходимости строительства такого центра говорили несколько лет — казанский переполнен. В нем содержатся граждане, подлежащие депортации. Новый центр в промышленной зоне Набережных Челнов, на улице Металлургическая, строился на 270 мест — проектом предусмотрен блок на 62 женщины и три таких же блока для мужчин, а также приемное и медицинские отделения, инфекционный изолятор, столовая, вышки охраны и прогулочные дворики со спортивными детскими площадками. Предусмотрены даже вольеры для служебных собак.

Ожидается, что в первой половине дня глава МВД страны посетит Казань, где проверит готовность подчиненных к ЧМ-2018 и встретится с президентом Татарстана. Во второй половине дня его ждут в Набережных Челнах.