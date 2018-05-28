Новый мост через Чусовую обойдется Пермскому краю в 1,4 млрд рублей

Правительство Пермского края и ООО «Пермская концессионная компания» подписали акт коммерческого закрытия по проекту на строительство моста через реку Чусовую.

Документ устанавливает доли финансирования проекта. Так, общая стоимость проекта порядка 15 млрд рублей. Из них 9,5 млрд планируют вложить из федерального бюджета, 1,4 млрд — из регионального, 3,1 млрд рублей вложит концессионер.

«Это один из наиболее масштабных инфраструктурных проектов, планируемых к реализации в крае на принципах государственно-частного партнерства. Мост позволит улучшить транспортную ситуацию на важных трассах, ведущих на север края и на северо-восток, в Свердловскую область», — рассказали в пресс-службе губернатора Пермского края.

Проект полностью готов к дальнейшей реализации. Согласно договору с концессионером, он должен будет построить новый мост параллельно с существующим, отремонтировать старый мост и реконструировать подходы к нему.

Протяженность моста — более 9 км. Подрядчиком по строительству выступает АО «Стройтрансгаз». На данный момент компания ведет работы по подготовке проектной документации.