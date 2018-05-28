Комиссия УЕФА проверила готовность уфимского стадиона «Нефтяник» к Лиге Европы

28 мая уфимский стадион «Нефтяник» с инспекцией посетил член комитета УЕФА по проверке стадионов Арно Саркисян и представитель РФС Иван Цитович, сообщает пресс-служба ФК «Уфа».



Комиссия осмотрела инфраструктуру стадиона, основное поле арены, ознакомилась с прилегающей территорией и составила полноценный отчет для УЕФА.



Кроме того, Арно Саркисян провел рабочее совещание с основными подразделениями клуба и стадиона, рассказав о требованиях предъявляемых к аренам, принимающим матчи Лиги Европы.



В завершении визита комиссия поблагодарила руководство клуба и стадиона за содействие в работе и выразила надежду, что матчи Лиги Европы пройдут на стадионе «Нефтяник» на высоком уровне.

Напомним, ФК «Уфа» впервые в своей истории примет участие в Лиге Европы, заняв рекордное для себя 6-е место в чемпионате РФПЛ.

