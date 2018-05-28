Первым замгендиректора «Татнефти» по разведке и добыче сырья назначен Рустам Халимов

Первым заместителем гендиректора ПАО «Татнефть» по разведке и добыче нефти и газа назначен 53-летний Рустам Халимов, ранее занимавший должность замглавы компании по разработке и добыче нефти и газа.

На новом месте Халимов будет курировать вопросы разработки и добычи нефти и газа. Также он выступит функциональным заказчиком по геологоразведке, ремонту, бурению скважин и повышению нефтеотдачи пластов, энергетике, промышленной, экологической безопасности и охране труда и другим блокам, говорится в сообщении компании.

Халимов работает в «Татнефти» с 1987 года. В 2015 году он был назначен заместителем генерального директора по нефтедобыче, в 2016 — заместителем генерального директора по разработке и добыче нефти и газа. Входит в совет директоров ПАО «Татнефть».



Ранее «Татнефть» предложила акционерам сохранить текущий состав совета директоров. Годовое собрание акционеров, на котором будет проведено голосование, состоится 22 июня.