В Казани в октябре пройдет международная конференция по истории древних венгров

В Казани 15—19 октября 2018 года планируется проведение международной конференции по истории древних венгров. Об этом сегодня на встрече с Государственным Советником РТ Минтимером Шаймиевым рассказал генеральный консул Венгрии в Казани Адам Штифтер.

По его словам, в мероприятии примут участие археологи из разных стран, в том числе из Венгрии. Кроме того, на конференции ожидается присутствие представителя Министерства внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии, передает пресс-служба президента РТ.

Также в ходе беседы Шаймиев и Штифтер обсудили вопросы экономического сотрудничества между Татарстаном и Венгрией, проблемы по усилению контактов в сфере культуры, образования и науки и взаимодействие в сфере сохранения культурно-исторического наследия.

Отметим, что в прошлом году Венгрия вошла в число основных импортеров продукции Татарстана. Страна закупила товаров у республики на 159,7 млн долларов.