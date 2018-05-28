На круглом столе в Госдуме РФ предложили внести поправки в закон о банкротстве

В данный момент в Госдуме РФ проходит круглый стол для пострадавших от действий банков. В том числе, в нем участвует лидер Союза вкладчиков «Татфондбанка» и «ИнтехБанка» Александра Юманова.

На встрече предложили внести поправки в закон о банкротстве: поднимать порог застрахованных государством вкладов с 1,4 млн рублей; менять очередность: требования физ. лиц и малых предпринимателей, по их мнению, нужно рассматривать комплексно; контролировать на законодательном уровне расходы на конкурсное производство.

Напомним, обманутые вкладчики «Татфондбанка» сегодня устроили одиночный пикет возле здания Государственной думы в Москве.