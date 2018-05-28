Обманутые вкладчики «Татфондбанка» устроили одиночный пикет возле здания Госдумы
Обманутые вкладчики «Татфондбанка» устроили одиночный пикет возле здания Государственной думы в Москве.
Отмечается, что сегодня здесь пройдет встреча представителей кредиторов банков-банкротов и депутатов ГД в формате круглого стола, сообщают кредиторы первой очереди в социальных сетях.
Напомним, 6 марта также прошел пикет возле здания Госдумы РФ. В акции приняли участие представитель физических лиц и кредитор первой очереди Сария Романова, а также кредитор третьей очереди и представитель юридических лиц Тимур Джабаров.ЭкономикаБанки Татарстан
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