Обманутые вкладчики «Татфондбанка» устроили одиночный пикет возле здания Госдумы

Фото: лидер Союза вкладчиков «Татфондбанка» и «ИнтехБанка» Александра Юманова

Обманутые вкладчики «Татфондбанка» устроили одиночный пикет возле здания Государственной думы в Москве.

Отмечается, что сегодня здесь пройдет встреча представителей кредиторов банков-банкротов и депутатов ГД в формате круглого стола, сообщают кредиторы первой очереди в социальных сетях.

Напомним, 6 марта также прошел пикет возле здания Госдумы РФ. В акции приняли участие представитель физических лиц и кредитор первой очереди Сария Романова, а также кредитор третьей очереди и представитель юридических лиц Тимур Джабаров.