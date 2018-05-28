Начальника отдела надзора ГУ МЧС по Кемерово арестовали по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Центральный районный суд Кемерова арестовал начальника отдела ГУ МЧС по городу Григория Терентьева, обвиняемого по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня».

Терентьев будет находится под стражей два месяца — до 25 июля, сообщает ТАСС.

В пятницу, 25 мая, стало известно о задержании Мамонтова и Терентьева. По версии следствия, они в нарушение установленных федеральным законодательством требований не запланировали и не проверяли с 2017 года соблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации ТЦ «Зимняя вишня».