Начальника отдела надзора ГУ МЧС по Кемерово арестовали по делу о пожаре в «Зимней вишне»
Центральный районный суд Кемерова арестовал начальника отдела ГУ МЧС по городу Григория Терентьева, обвиняемого по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня».
Терентьев будет находится под стражей два месяца — до 25 июля, сообщает ТАСС.
В пятницу, 25 мая, стало известно о задержании Мамонтова и Терентьева. По версии следствия, они в нарушение установленных федеральным законодательством требований не запланировали и не проверяли с 2017 года соблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации ТЦ «Зимняя вишня».Происшествия
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