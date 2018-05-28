Сергей Ермолаев презентует новый альбом «Казань: фантазии и реальность» в галерее «ОКНО»

В художественной галерее «ОКНО» 28 мая в 18.30 состоится презентация нового альбома Сергея Ермолаева «Казань: фантазии и реальность».

Новая книга о Казани — это художественный альбом 32 авторов. Среди них Герой России космонавт Сергей Рязанский, заслуженный художник России Ильяс Айдаров, Григорий Эйдинов, Рашит Сафиуллин — художник-постановщик фильма А. Тарковского, художник из Франции Ринат Анимаев, реставратор Московского и Казанского Кремля Андрей Бринцев, Сергей Фомин, автор проекта «Полет над Россией», турецкий фотограф Туна Акчай и другие.

В альбоме представлены разделы о Булгаре, Свияжске, информация об исторических достопримечательностях и спортивных событиях, проходивших в Казани.

Открытие выставки 28 мая в 18.30 в галерее «ОКНО».

