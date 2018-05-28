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ЦБ РФ отозвал лицензии у страховщика МВД

11:16, 28.05.2018
ЦБ РФ отозвал лицензии у страховщика МВД
Фото: wikipedia.org / NVO

Центробанк РФ отозвал лицензии на осуществление страховой деятельности у ООО «Центральное страховое общество», с которым заключены контракты на страхование сотрудников МВД в 2018 — 2019 годах.

Соответствующее решение было принято «в связи с неустранением обществом в установленный срок нарушений страхового законодательства», — говорится в приказе Банка России.

Ранее ЦБ отозвал у группы «Ренессанс Страхование» лицензию на осуществление добровольного страхования жизни. Решение Центробанка принято в связи с отказом страховщика от предусмотренной лицензией деятельности, отмечается в документе.

ЭкономикаБанки
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