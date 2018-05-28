Экс-зенитовец Данни: «Если Семак станет тренером «Зенита», его зауважают еще больше»
На этой неделе будет названо имя главного тренера «Зенита» из Санкт-Петербурга. Главным претендентом на это место является нынешний наставник «Уфы» Сергей Семак. Экс-игрок питерского клуба Данни прокомментировал «С-Э» этот вариант:
— Думаю, это идеальная кандидатура. Он знает клуб изнутри, провел прекрасный сезон с «Уфой». Его все уважают как личность. Если Семак станет тренером «Зенита», зауважают еще больше. Мне очень нравилось с ним работать — и когда мы были игроками, и когда Семак ненадолго, на две недели, возглавил команду. Просто идеальный вариант! Семак знает российский чемпионат, игроков, соперников. Для «Зенита» важно назначить российского тренера.СпортФутбол Башкортостан
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