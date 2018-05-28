Суд в Египте отменил запрет на ввоз российской пшеницы со спорыньей

Высший административный суд Египта отменил принятое ранее решение о запрете на ввоз российской пшеницы с содержанием спорыньи. Об этом заявил подававший иск адвокат Тарек аль-Оуды.

По словам адвоката, решение суда означает, что Египет сможет продолжить закупать зерно в соответствии с нормами для ввоза пищевой продукции, которые установили министерство снабжения и внутренней торговли и минсельхоз, передает "РИА Новости".



Отметим, что Египет является крупнейшим импортером пшеницы в мире, а также одним из основных покупателей российского зерна.



В этом году Россия может стать мировым лидером по экспорту пшеницы. Основной вклад в вывоз зерна за рубеж вносят несколько регионов Центральной части страны, Юга и Северо-Запада.

