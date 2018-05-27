Организаторы Республиканского ифтара планируют увеличить число участников до 40 тысяч человек

Организаторы Республиканского ифтара планируют на следующий год увеличить количество участников до 40 тысяч человек. Об этом сегодня на женском ифтаре сообщил первый вице-президент Ассоциации предпринимателей-мусульман РФ Радик Абдрахманов.

Он уточнил, что в 2019 году планируется собрать по 20 тыс. мужчин и 20 тыс. женщин. Вопрос обсуждался накануне на мужском ифтаре с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

В настоящее время место проведения мероприятия неизвестно. По словам Абдрахманова, вероятнее всего ифтар пройдет в Kazanexpo, передает ИА «Татар-информ».

Сегодня стало известно, что женский ифтар в Казани побил мировой рекорд по количеству собравшихся. Его посетили около 4 тысяч мусульманок.