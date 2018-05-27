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Организаторы Республиканского ифтара планируют увеличить число участников до 40 тысяч человек

23:50, 27.05.2018
Организаторы Республиканского ифтара планируют увеличить число участников до 40 тысяч человек
Фото: dumrt.ru

Организаторы Республиканского ифтара планируют на следующий год увеличить количество участников до 40 тысяч человек. Об этом сегодня на женском ифтаре сообщил первый вице-президент Ассоциации предпринимателей-мусульман РФ Радик Абдрахманов.

Он уточнил, что в 2019 году планируется собрать по 20 тыс. мужчин и 20 тыс. женщин. Вопрос обсуждался накануне на мужском ифтаре с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

В настоящее время место проведения мероприятия неизвестно. По словам Абдрахманова, вероятнее всего ифтар пройдет в Kazanexpo, передает ИА «Татар-информ».

Сегодня стало известно, что женский ифтар в Казани побил мировой рекорд по количеству собравшихся. Его посетили около 4 тысяч мусульманок.

ОбществоКультура Татарстан
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