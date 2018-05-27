Женский ифтар в Казани побил мировой рекорд по количеству собравшихся

Женский ифтар, проходящий сегодня в Казанской академии тенниса, побил мировой рекорд по количеству собравшихся мусульманок. Об этом в ходе меджлиса сообщила ведущая мероприятия.

Вице-президент АПМ РФ Радик Абдрахманов уточнид, что на женский ифтар пришли около 4 тысяч человек.

«Мы смело можем утверждать, что ранее ифтара такого масштаба не проводилось», — цитирует Абдрахаманова ИА "Татар-информ".

Напомним, что накануне в Казани прошел ифтар для мужчин. На нем присутствовал президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Он отметил, что в стране созданы все возможности для удовлетворения религиозных чувств и потребностей граждан.